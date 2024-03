Times brasileiros não se enfrentarão na fase de grupos da Libertadores

Além de levantar a taça Libertadores, o campeão de 2024 receberá US$ 33,05 milhões de premiação - o equivalente a R$ 166,2 milhões. O valor é superior ao do ano passado, pois a Conmebol aumentou de US$ 18 milhões para US$ 23 milhões a quantia paga ao vencedor da final do torneio.

A decisão do título está programada para 20 de novembro, no Monumental de Núñes, estádio do River Plate, em Buenos Aires (Argentina).