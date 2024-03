Vacinação contra a gripe começa nesta terça-feira no DF

A pasta informou ter negociado a entrega antecipada das doses, que estão previstas para serem distribuídas aos estados das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Municípios do Norte já realizaram a imunização entre novembro e dezembro do ano passado, atendendo às particularidades climáticas da região.

De acordo com o ministério, a vacina previne contra os vírus que geralmente começam a circular no país nos meses de maio, junho e julho. A dose utilizada é a trivalente e, portanto, conta com três tipos de cepas combinadas, protegendo contra os principais vírus em circulação no Brasil.

A estimativa do governo federal é que 75 milhões de pessoas sejam imunizadas em todo o país. A pasta lembrou que a vacina contra a gripe pode ser administrada junto a outros imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação.