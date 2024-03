Campanha de vacinação contra gripe começa segunda-feira em São Paulo

"Esse período acentua as doenças respiratórias agudas, por isso, para evitar a proliferação do vírus, é fundamental adotar as medidas de prevenção e se imunizar", afirmou a especialista, que também destaca a necessidade de ampliação da imunização. No ano passado, o governo paulista conseguiu imunizar contra a gripe 53% da população.

Mais de 1,7 milhões de doses da vacina contra o vírus influenza foram enviadas a São Paulo pelo Ministério da Saúde. A distribuição para os Grupos de Vigilância Epidemiológica foi feita nos dias 19 e 20 de março.

As dúvidas frequentes sobre a vacinação podem ser resolvidas através do portal Vacina 100 Dúvidas, do governo do estado. A plataforma esclarece questões como efeitos colaterais, eficácia das vacinas, doenças imunopreveníveis e quais os perigos ao não se imunizar.

Confira os grupos prioritários de vacinação:

- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade

- Idosos com 60 anos ou mais de idade