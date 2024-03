Grêmio segura reação do Flu e vence no Brasileiro Feminino de Futebol

Três partidas movimentaram a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol neste domingo (24). No duelo com mais gols, o Grêmio derrotou o Fluminense por 3 a 2 no Estádio Aírton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul (RS).

As gremistas subiram para terceiro lugar, com os mesmos seis pontos do Corinthians, que fica à frente por ter melhor saldo de gols. As paulistas jogam nesta segunda-feira (25), às 20h (horário de Brasília), contra o Flamengo, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, no duelo que encerra a rodada.

Notícias relacionadas:

O Fluminense segue com quatro pontos na sexta posição. Se vencessem, as cariocas iriam para a liderança provisória do Brasileirão, ultrapassando, pelo saldo de gols, o Cruzeiro, que chegou a sete pontos no sábado (23), com a vitória por 3 a 1 sobre o Internacional, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG).