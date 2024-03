Calderano bate chinês bicampeão mundial e vai à final de WTT Champions

? CBTM (@CBTM_TM) March 30, 2024

A vitória sobre o Zhendong, prata nos Jogos de Tóquio, é a segunda a carreira do mesa-tenista carioca.

"Lembro-me da primeira vez que venci, aqui mesmo na República da Coreia e pelo mesmo placar [4-2]. Por isso este é um lugar especial para mim. Eu tinha acabado de entrar no top 10", recordou o brasileiro, em em depoimento à Federação Internacional de Tênis de Mesa (WTT, na sigla em inglês), logo após o triunfo sobre Zhendong.

Para chegar à semi neste sábado (30) Calderano superou antes o francês Felix Lebrun, número cinco do mundo, nas quartas, por 3 sets a 0 (11/9, 11/8 e 11/5). A campanha exitosa do carioca em Incheon começou com vitória na estreia contra o japonês Shunsuke Tagami, por 3 sets a 2. Depois, nas oitavas, Calderano levou a melhor sobre Alexis Lebrun, por 3 sets a 1.