Ditadura militar ou civil-militar? Saiba o que está por trás dos nomes

Ditadura civil-militar

Uma pesquisa no Google, página de busca mais utilizada no país, revela que o termo "ditadura militar" é mais comum que "ditadura civil-militar".

O professor titular de história contemporânea da Universidade Federal Fluminense (UFF), Daniel Aarão Reis, atribui para si a implementação do termo civil-militar. Essa qualificação da ditadura começou a ser escrita por ele no livro Ditadura Militar, Esquerdas e Sociedade, publicado no ano 2000.