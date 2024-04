TV 3.0 será viabilizada com união do setor, diz presidente da EBC

Os ministros das Comunicações, Juscelino Filho, e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Paulo Pimenta, e o presidente do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre (SBTVD), Raymundo Barros, participaram da abertura do evento de apresentação e debate sobre a TV 3.0 - novo padrão tecnológico para evolução da TV Digital - no auditório do Ministério das Comunicações, em Brasília.

TV 3.0