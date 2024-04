Milton Nascimento será homenageado pela Portela no carnaval de 2025

"É com muita emoção que aceitei o convite da Portela para que a minha história seja retratada no maior espetáculo da terra. Que honra ser homenageado pela escola com mais títulos na história, a Majestade do Samba", escreveu Milton nas redes sociais".

O cantor e compositor também divulgou uma carta em que demonstra ter sido surpreendido pelo convite. "Durante todos esses anos, já vivi tantas coisas que eu jamais imaginei que o universo ainda me reservaria mais esse momento. Ser homenageado por uma entidade tão grande como a Portela, é algo que nunca passou pela minha cabeça. Na verdade, até agora eu ainda não estou acreditando, definitivamente".

Milton lembrou que recebeu a proposta dos dois carnavalescos pessoalmente na casa dele. "Tudo que eles disseram me deixou muito emocionado, mesmo. Viver uma experiência dessas - como a Portela está me proporcionando - é algo tão forte que eu nem sei como descrever isso direito. Mas, uma coisa é certa: meu coração, agora em azul e branco, pulsa por vocês. Muito obrigado, Portela! Te vejo em Madureira!".

Inspiração

André Rodrigues conta que a decisão pelo enredo se deu no dia do desfile das campeãs deste ano - quando as agremiações mais bem colocadas do carnaval voltaram ao sambódromo.

"Quando meu irmão Antônio me trouxe essa ideia de tema, eu coloquei todas as outras que eu tinha no bolso. Óbvio que essa ideia era perfeita. Queremos uma Portela que agora seja vencedora sem perder a própria essência".