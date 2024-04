PF prende no Rio traficante foragido do Amazonas há quatro anos

Agentes da Polícia Federal prenderam na tarde de quarta-feira (3) um homem, de 34 anos, foragido da Justiça do Amazonas há mais de 4 anos. Preso em um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, uma região de praia, zona oeste do Rio, o criminoso é considerado um dos principais distribuidores de drogas do Norte do país.

No momento da prisão, ele apresentou documento de identificação falso. De acordo com o Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas, o foragido é uma das principais lideranças de uma facção criminosa de Manaus e responde pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio.

O homem foi preso em setembro de 2019, porém obteve o benefício da prisão domiciliar para tratamento médico, pelo prazo de 30 dias, mas não retornou mais à prisão. Ele retirou também o equipamento de monitoramento eletrônico para dificultar à prisão e fugiu para o Rio de Janeiro.