UFF presta homenagem a aluno desaparecido durante a ditadura militar

"Inclusive a mãe e o pai ficaram sem nenhuma foto dele, diz. E essa foto que ficou... E essa foto que ficou, foi algo tremendo. Foi depois que o Ivan desapareceu. Em Passa Quatro, uma pessoa, subindo a escadaria da igreja viu uma fotinha no chão. Uma foto pequenininha assim, de um grupo. Toda feia. E olhou bem no grupo, aí estava o Ivan. A gente levou para um fotógrafo amigo que conseguiu limpar e arrumar. E essa é a única foto que a gente tem", diz, Edda.

Prisão de Zwinglio

Edda conta que, um dia antes da prisão de Ivan, quando ele já estava sendo procurado, ela estava em casa quando bateram à porta, às 6h. Era a polícia que estava em busca de Zwinglio. Ela conta que Inês Etienne havia dormido na casa três dias antes e que deixara um par de sapatos.

"Dois ou três dias antes, ainda estava o colchão no escritório e ela deixou um par de sapatos. Eram sandálias de salto. Perguntaram se eram minhas. E eu não podia dizer que eram minhas porque eram tão pequenas. Disse que eram da minha sogra. Era da Inês", diz.

Naquele momento, na casa, estava outro militante, Cacá. Edda não se lembra do sobrenome dele. "O Cacá, coitado, não sabia o que fazer. Ele se meteu no banheiro e abriu o chuveiro. Aí o policial entrou, viu chuveiro aberto, outro policial entrou: 'O senhor toma banho de cueca?' e o fizeram sair de cueca molhada. Aí telefonaram para o quartel e disseram: 'Tem outro sujeito aqui, um tal de Cacá. Então traz'. Ele disse: 'Mas no carro não cabe'. Aí o próprio Cacá disse: 'Não tem problema, meu carro está aí fora'. Era para rir. Depois ele me disse, que animal que eu fui". Os policiais aceitaram a oferta e o levaram no próprio carro.

A prisão do marido ocorreu durante a Copa do Mundo de 1970. "Ele foi preso depois do primeiro jogo do Brasil e foi solto uma semana depois da vitória", diz. Os militares queriam que ele falasse sobre o paradeiro do irmão. Durante esse período, tanto Zwinglio quando Edda sofreram tortura psicológica. Ela estava grávida de cinco meses, depois de já ter perdido um bebê.