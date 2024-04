Sampaio se reabilita, vence Campinas e garante vaga na Copa LBF

O Campinas, que volta à quadra somente no segundo turno, está fora da briga, pois Ituano e Santo André, ambos com 14 pontos, possuem mais vitórias (critério de desempate) e dois jogos a menos. Portanto, somarão no mínimo um ponto em cada partida e ficarão à frente ao final do turno.

A armadora Cacá, com 17 pontos e sete rebotes, comandou a Bolívia Querida no interior paulista. A ala-pivô Sassá foi outra a se destacar pela equipe maranhense, com 11 pontos e nove rebotes. A cestinha do confronto foi Iza Arnoni, do Campinas, com 18 pontos. Ainda pela equipe paulista, a também armadora Babi Honório chamou atenção no garrafão, com 14 rebotes (13 defensivos).