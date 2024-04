Tiroteio no RJ deixa universitário morto e duas crianças feridas

Um tiroteio no centro de Seropédica, na região metropolitana do Rio, causou a morte de dois homens e deixou duas crianças feridas. Uma dos mortos era o estudante de Ciências Biológicas, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFFRJ), Bernardo Paraíso, 24 anos.

Ele estava indo ao supermercado em companhia de uma amiga, também estudante da universidade, quando foi atingido.

A UFRRJ, localizada em Seropédica, suspendeu as aulas nesta segunda-feira (8). "É com imenso pesar que comunicamos o trágico falecimento do aluno Bernardo Paraíso, aluno de Ciências Biológicas, na tarde de hoje (8). A administração central se solidariza com toda a família e amigos neste momento de dor", diz em nota.