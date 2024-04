Olimpíada de Matemática bate recorde de escolas e cidades inscritas

As provas da Olimpíada neste ano serão aplicadas em 4 de junho (1ª fase) e 19 de outubro (2ª fase). A divulgação dos vencedores está marcada para 20 de dezembro. Os ganhadores serão premiados com medalha nacional de ouro, prata ou bronze e garantem o ingresso no PIC (Programa de Iniciação Científica Jr), que oferece aulas avançadas em matemática e uma bolsa de R$ 300 para estudantes de escolas públicas premiados que integram o programa.

A Obmep vai distribuir 8.450 medalhas nacionais, sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze, além de 51 mil certificados de menção honrosa. Para estimular a participação dos estudantes, a Olimpíada também vai premiar alunos com melhor desempenho estadual. Pelo menos 20,5 mil medalhas estaduais vão ser distribuídas. A premiação estadual não permite acesso ao PIC.

Criação

Criada pelo Impa em 2005, a Obmep é promovida com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Ministério da Educação. A competição contribui para estimular o estudo da matemática no Brasil, identificar jovens talentos e promover a inclusão social pela difusão do conhecimento.