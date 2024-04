Programa DR com Demori recebe diretor-geral da Polícia Federal

No bate-papo, o diretor-geral da PF contou que propôs emenda constitucional proibindo que servidores da instituição sejam filiados a partidos políticos e se candidatem a cargos eletivos. "Quem quiser fazer política que peça exoneração, saia da Polícia Federal e siga sua vida fazendo política", afirmou. O DR com Demori também vai ao ar no canal da TV Brasil no Youtube.

Sobre o programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori, traz personalidades para um papo mais íntimo e direto, na tela da TV Brasil. Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, a deputada federal Erika Hilton, o psicólogo Alexandre Coimbra e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

