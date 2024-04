Bia Haddad faz 1º jogo contra Alemanha no Billie Jean King Cup, em SP 

? CBT (@cbtenis) April 11, 2024

O time brasileiro, comandado pelo técnico Luiz Peniza, conta ainda com Carolina Meligeni e Ingrid Martins. Parceira de Laura Pigossi na conquista do bronze olímpico, Stefani está confiante no bom desempenho do quinteto brasileiro.

"Vai ser um desafio, mas acho melhor assim, porque mostra a importância do que temos realizado na modalidade. Além disso, já tenho contato com essas tenistas desde a adolescência delas e essa conexão faz com que o trabalho flua melhor", garantiu.

Programação

SEXTA (12)

18h30 - Beatriz Haddad x Laura Siegmund

a seguir

Laura Pigossi x Tatjana Maria