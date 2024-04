Ituano e Santo André encerram 1º turno da Liga de Basquete Feminino

A primeira metade da edição de 2024 da Liga de Basquete Feminino (LBF) chega ao fim nesta sexta-feira (12). A partir de 21h (horário de Brasília), Ituano e Santo André se enfrentam no Prudentão, em Itu (SP), com transmissão ao vivo da TV Brasil.

O duelo opõe times já garantidos na Copa LBF, competição inédita marcada para maio, em Araraquara (SP), que reunirá as quatro melhores equipes do primeiro turno. O Ituano está na terceira posição, com 16 pontos, enquanto o Santo André vem logo atrás, com os mesmos 15 pontos de Unimed Campinas, Corinthians e Unisociesc Blumenau.

Notícias relacionadas:

Como a vitória na LBF vale dois pontos e a derrota, um, as andreenses somarão pelo menos um ponto nesta sexta-feira, o que as colocaria à frente das rivais e as isolaria, no mínimo, em quarto lugar. Em caso de triunfo do Santo André, a equipe do ABC Paulista igualaria o Ituano em pontos (ambas iriam a 17), mas ultrapassaria o adversário, pois ficaria em vantagem na classificação pelo critério do confronto direto.