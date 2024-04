TV Brasil vai transmitir Brasileirão Feminino a partir de 20 de abril

A partir de 20 de abril, o esporte feminino ganha ainda mais espaço na programação da TV Brasil. A emissora pública passa a transmitir as partidas do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1, que reúne os maiores times e elencos da categoria. A estreia será entre Fluminense e Botafogo, no Estádio das Laranjeiras (RJ), às 15h, pela 6ª rodada da competição.

A novidade faz parte da estratégia da TV Brasil de intensificar a presença do esporte feminino na sua programação. A emissora já transmite a Liga de Basquete Feminino (LBF), nas noites de sexta-feira, e na última semana transmitiu a participação da Seleção Brasileira Feminina no torneio SheBelieves.

"Nós queremos ser uma importante tela para o esporte feminino. É uma missão importante para uma emissora pública garantir o protagonismo feminino e o espaço para as competições que muitas vezes não ganham o devido reconhecimento na mídia comercial", afirmou o diretor-presidente da, Jean Lima.