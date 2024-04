Hoje é Dia: Dia do Café e morte de García Marques marcam semana

O programa Momento Três preparou uma playlist com músicas que citam o café. Clique no play e continue a ler ao som de "Café com leite", "Black Coffee" e "Café com Pão":

O calendário segue com o Dia Mundial do Desenhista, comemorado no dia 15 de abril em referência ao aniversário do multiartista renascentista Leonardo da Vinci. A gente aproveita a ocasião para dedicar o dia ao cartunista Ziraldo, que nos deixou no último

dia 6. Aos 91 anos, Ziraldo teve atuação relevante como jornalista em defesa da democracia enfrentando a censura na ditadura militar por meio do jornal O Pasquim.