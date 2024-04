Ciclone extratropical começa a se formar na Argentina

Um ciclone extratropical está se formando na Argentina. A expectativa é de que ele ganhe força nesta segunda-feira (15), com o aprofundamento de uma área de baixa pressão. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o ciclone se juntará à frente fria que atinge o Sul do Brasil, entre terça e quarta-feira (dias 16 e 17), podendo avançar pela Região Sudeste no próximo fim de semana.

"O padrão é comum para esta época do ano", informou o instituto, ao ressaltar que, devido à quantidade de dias à frente para a configuração deste cenário, "é possível e bastante provável que ocorram mudanças na previsão, especialmente no que se refere a intensidade e data de formação do possível ciclone e frente fria".

Notícias relacionadas:

Ainda segundo o Inmet, há também "diferenças significativas" no que se refere aos volumes de chuva que poderão ocorrer, motivo pelo qual é preciso cautela sobre grandes volumes.