Em SP, polícia prende homem que matou mulher no Capão Redondo

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar por homicídio e tentativa de homicídio contra duas mulheres, no sábado (13), no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher transsexual de 21 anos e uma amiga estavam em uma festa, na Estrada de Itapecerica, quando se desentenderam com algumas pessoas. Elas deixaram o local, mas foram seguidas por um carro.

Ao passar pelas duas, o passageiro atirou na direção delas. O resgate foi chamado, mas constatou a morte da mulher no local. A amiga não foi atingida. "Com as informações de testemunhas, a PM localizou no mesmo bairro o carro usado pelos criminosos. O motorista foi conduzido à delegacia. O segundo envolvido ainda não foi localizado", diz o Boletim de Ocorrência.