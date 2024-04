Pivô da seleção brasileira é terceira escolha do Draft da WNBA

? WNBA (@WNBA) April 15, 2024

No basquete universitário norte-americano, Kamilla defendeu a equipe da South Carolina por quatro anos, conquistando as duas últimas edições da NCAA (principal campeonato universitário norte-americano).

Além do brilho no basquete universitário, a pivô brasileira já é realidade no cenário internacional. Ela é um dos destaques da seleção brasileira, equipe que defende há três anos e pela qual fez parte do quinteto ideal do último Pré-Mundial e do Pré-Olímpico.