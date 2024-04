TV Brasil abre transmissão da Série B com Operário x Avaí

A TV Brasil amplia ainda mais o espaço para o futebol na sua programação e vai transmitir os jogos da Série B do Brasileirão 2024, que começa hoje. A estreia será nesta sexta-feira (19), com a partida entre Operário (PR) e Avaí (SC), direto do estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, no Paraná, às 21h (horário de Brasília). Neste ano, 20 clubes disputarão o campeonato - que vai até novembro e vale vaga na Série A e na Copa do Brasil.

Dos 380 jogos da competição, a TV Brasil selecionará três por rodada, totalizando 114 partidas transmitidas. Além do jogo de estreia, a emissora também exibe, neste fim de semana, o duelo entre Amazonas e Sport, sábado (20), às 17h. No domingo (21), a partida é entre Ponte Preta e Coritiba, às 18h. Saiba como sintonizar a TV Brasil na sua cidade.

A chegada da Série B faz parte da estratégia da emissora de ampliar a presença do esporte na sua programação. A TV Brasil também exibe atualmente o Brasileirão Feminino e a Liga de Basquete Feminino (LBF). Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública, que reúne 98 emissoras afiliadas da TV Brasil, os torcedores de todo o país poderão assistir às partidas e acompanhar seus times na disputa pelo título. Saiba como sintonizar a TV Brasil na sua cidade