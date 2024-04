Fluminense e Botafogo empatam sem gols pelo Brasileiro Feminino

? Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) April 20, 2024

A vitória do Palmeiras foi construída com gols de Amanda, aos 39 minutos do segundo tempo, e de Tainá, três minutos de pois com um chute muito forte.

Transmissão da TV Brasil

No próximo domingo (21), o Brasileiro Feminino continua na tela da TV Brasil, com a transmissão do clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro a partir das 15h (horário de Brasília).

Outros resultados deste sábado

Real Brasília 1 x 0 São Paulo

Avaí 1 x 3 Santos