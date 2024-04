Arrecadação federal bate recorde em março

O ministério informou que em relação ao PIS/Pasep e a Cofins houve, em março, uma arrecadação conjunta de R$ 40,92 bilhões, representando crescimento real de 20,63%.

Segundo a pasta, esse desempenho é explicado pelo acréscimo na arrecadação no setor de combustíveis com a retomada da tributação incidente sobre o diesel e gasolina e pela combinação dos aumentos reais de 9,7% no volume de vendas e de 2,5% no volume de serviços entre fevereiro de 2024 e fevereiro de 2023, segundo dados da Pesquisa Mensal de Comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No trimestre de janeiro a março, o PIS/Pasep e a Cofins totalizaram uma arrecadac?a?o de R$ 124,53 bilho?es, representando crescimento real de 18,54%. No mesmo período, a Receita Previdencia?ria totalizou uma arrecadac?a?o de R$ 157,93 bilho?es, com crescimento real de 6,92%. Este resultado se deve ao crescimento real de 5,60% da massa salarial. Ale?m disso, houve crescimento de 13% no montante das compensac?o?es tributa?rias com de?bitos de receita previdencia?ria, no peri?odo de janeiro a marc?o em relac?a?o ao mesmo peri?odo de 2023.

Em março, a Receita Previdencia?ria totalizou uma arrecadac?a?o de pouco mais de R$ 53 bilho?es, com crescimento real de 8,40%. Este resultado se deve ao crescimento real de 7,9% da massa salarial. Além disso, houve crescimento de 11% no montante das compensações tributárias com débitos de receita previdenciária em relação a março de 2023.

O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos de capital apresentou, no primeiro trimestre, uma arrecadac?a?o de R$ 35,87 bilho?es, resultando em um crescimento real de 40,44%. O desempenho pode ser explicado pela arrecadac?a?o de R$ 11,3 bilho?es decorrentes da tributac?a?o dos fundos de investimento.

Em março, o IRRF-Rendimentos de Capital apresentou uma arrecadação de R$ 10,5 bilhões, resultando em um crescimento real de 48,87%. Segundo o Ministério, o resultado pode ser explicado, principalmente, pela arrecadação de R$ 3,4 bilhões decorrentes da tributação dos fundos de investimento.