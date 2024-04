Brasil enfrentará seleções europeias antes de Pré-Olímpico de Basquete

? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) April 24, 2024

A primeira partida será em 24 de junho, contra a Polônia, na cidade de Opajita ( Croácia). Dois dias depois, os brasileiros enfrentam os croatas, no mesmo local. O último amistoso será no dia 28, contra a Eslovênia, em Ljubljana, capital do país.

Lá se vão três anos desde a última vez que a seleção mediu forças com a Polônia: o Brasil levou a melhor em dois amistosos antes do Pré-Olímpico em Split (Croácia), em 2021. Durante o torneio, também venceu a seleção anfitriã. Já a Eslovênia foi adversária há uma década e os brasileiros também triunfaram.