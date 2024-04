Jornalista Paulo Totti morre aos 85 anos em Salvador

Notícias relacionadas: Fotojornalista Elza Fiúza morre aos 74 anos em Brasília. Paulo Totti foi gerente executivo de Agências na EBC - Arquivo pessoal Paulo Totti foi gerente executivo de Agências na

Ao contrário da maioria dos gerentes, não gostava de ficar em sua sala - preferia estar na redação, sempre com uma boa prosa, dando uma olhada nos textos em edição e sugerindo mudanças. Foi na gestão de Totti que a Agência Brasil contou com um programa de correspondentes, com repórteres em Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre e Maceió, além das três atuais praças - Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

Depoimentos

Coordenadora de edição da Agência Brasil, a jornalista Lílian Beraldo se lembra com carinho de diversos momentos vividos com Paulo Totti na redação de Brasília. "Totti era uma pessoa alegre, divertida, gentil no trato e rigoroso com o texto. Um jornalista admirável."

A jornalista Lana Cristina, que trabalhou com Totti como gerente da Agência Brasil à época, descreve o amigo como a pessoa mais doce e afável que conheceu.