Madonna chega ao Rio para show de sábado na praia

O show em Copacabana, que será gratuito, será o único de Madonna na América do Sul e encerrará a The Celebration tour, que comemora os 40 anos de carreira da cantora. A turnê começou em outubro do ano passado, em Londres. Em 80 shows, ela passou também por cidades dos Estados Unidos e Europa. Na apresentação, Madonna traz as músicas de maior sucesso ao longo da carreira.

Preparativos

Para receber a cantora na praia mais famosa do Brasil, o Rio de Janeiro prepara um esquema semelhante ao adotado anualmente nos eventos de virada de ano, envolvendo autoridades. O evento deverá lotar hotéis nos bairros de Copacabana e Leme atraindo milhares de turistas.

Segundo a concessionária RioGaleão, que opera o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, entre os dias 1º e 6 de maio estão previstos 170 voos extras, que devem levar à cidade cerca de 15 mil passageiros adicionais entre embarques e desembarques no período. Também é esperado um movimento 30% a mais na Rodoviária Novo Rio nos dias 3 e 4.

Além disso, 226 embarcações poderão ancorar a uma distância de pelo menos 200 metros da orla, de acordo com a Capitania dos Portos.

De acordo com a prefeitura, a previsão é que Madonna suba ao palco às 21h45 de sábado e faça um show de duas horas de duração. O evento, no entanto, deve começar às 19h, com a apresentação de DJs, para terminar às duas horas da madrugada. Imagens e som dos espetáculos serão retransmitidos por 18 torres localizadas em frente e atrás do palco, que ficará situado em frente ao Copacabana Palace.