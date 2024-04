RJ: médicos receberão manual sobre obesidade e doença cardiovascular

O médico afirmou ainda que o SUS tem que estar preparado para o problema do aumento da obesidade no país, modificando a dinâmica do atendimento desses pacientes e trazendo o assunto para a mesa de discussão.

Durante o congresso, um curso gratuito sobre o manual será oferecido aos médicos, residentes e estudantes inscritos no evento, informou Souza.



O manual Obesidade e Doença Cardiovascular estará disponível no site do congresso após o lançamento. Mais informac?o?es sobre o evento, inscric?o?es e programac?a?o completa podem ser obtidas neste endereço.



O 41º Congresso de Cardiologia da Socerj será realizado no Expo Mag, região central do Rio de Janeiro.