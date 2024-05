Rádio Nacional transmite disputa da Copa do Brasil nesta quarta-feira

O confronto de ida entre Flamengo e Amazonas, válido pela terceira rodada da Copa do Brasil, ganha transmissão ao vivo na Rádio Nacional nesta quarta-feira (1), às 21h30. A jornada esportiva da emissora pública com os detalhes e emoções da partida começa 15 minutos antes do início do jogo.

Os times se enfrentam no Maracanã, no Rio de Janeiro, e a disputa de volta está marcada para o dia 22 de maio, na Arena da Amazônia, em Manaus. Para esta cobertura, a Rádio Nacional escalou André Marques na locução e Waldir Luiz nos comentários. Rodrigo Ricardo e Bruno Mendes farão as reportagens. Bruno Mendes também atua no plantão da informação.

Notícias relacionadas:

Tetracampeão da Copa do Brasil, o Rubro-Negro carioca vai em busca do pentacampeonato. Já o clube manauara, fundado em 2019, tem poucos anos de vida mas já conseguiu fazer história: é o atual campeão da Série C do Brasileirão.