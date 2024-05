Chuvas no RS: moradores de 6 cidades devem deixar áreas de risco

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alertou nesta quinta-feira (2) para que moradores de seis municípios deixem áreas de risco e busquem abrigos públicos e locais seguros por causa do aumento do nível do Rio Caí.

As cidades que podem ser afetadas são: São Francisco de Paula, Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Vale Real e Feliz

De acordo com a Defesa Civil, o rio "recebeu expressivos volumes em razão das fortes chuvas dos últimos dias no estado e está ultrapassando extraordinariamente sua cota de inundação".