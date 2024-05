Governos federal e do RS reforçam que resgates são prioridade

"Isso é o que está registrado. Como há situações ainda sendo investigadas, esse número [de mortos] pode crescer exponencialmente", disse Leite em entrevista coletiva.

"Esse momento é ainda de resgates, de chegar nos locais", acrescentou o governador.

Resgates

As estradas do estado registram mais de 120 pontos de bloqueio, o que dificulta as operações. De acordo com o ministro Paulo Pimenta, há 32 aeronaves operando nos trabalhos de resgate da população e mais de 10 mil resgates foram realizados até o momento.