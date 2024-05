TV Brasil transmite jogos da nona rodada do Brasileirão Feminino

A equipe mandante está na quinta colocação da tabela do Brasileirão: fez 14 pontos até agora, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Já as meninas do rubro-negro carioca estão em nono lugar com 11 pontos. O time da Gávea ganhou três partidas, empatou duas e perdeu três.

Sobre a competição

Com 16 clubes, a edição de 2024 da Série A 1 reúne a elite do futebol feminino brasileiro e terá seis meses de disputa. A final está programada para o dia 22 de setembro.

Os times que participam são América, Cruzeiro e Atlético, de Minas Gerais; Avaí-Kindermann, de Santa Catarina; Botafogo, Flamengo e Fluminense, do Rio de Janeiro; Corinthians, Ferroviária, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Palmeiras, de São Paulo; Grêmio e Internacional, do Rio Grande do Sul; e Real Brasília, do Distrito Federal.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.