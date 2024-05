Hoje é Dia: Quintana, Jair Rodrigues e Nelson Mandela são destaques

A semana entre os dias 5 e 11 de maio tem datas que relembram a memória de figuras célebres. No dia 5, a morte do poeta gaúcho Mário Quintana completa 30 anos. Com uma obra que inspira e encanta leitores de todas as idades, ele deixou um legado eterno na literatura brasileira. Este conteúdo do História Hoje contou um pouco da sua trajetória:

Já esta edição do Momento Literário, quadro do Antena MEC, falou sobre sua poesia: