Atlético-MG garante classificação para as oitavas da Libertadores

Em uma partida na qual mostrou muito pouco, o Rubro-Negro foi derrotado graças a um golaço marcado por Cornejo aos 18 minutos do segundo tempo: o volante aproveitou bola que sobrou no alto para bater de primeira da entrada da área para acertar o ângulo do gol defendido por Rossi.

Agora a equipe comandada pelo técnico Tite terá que somar pontos nas duas últimas rodadas da fase de grupos, quando jogará como mandante, para avançar para as oitavas de final.