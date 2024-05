Flamengo enfrenta Palestino em jogo decisivo pela Copa Libertadores

? Flamengo (@Flamengo) May 6, 2024

Sem poder contar com o seu principal articulador de jogadas, o meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta, que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, a equipe da Gávea concentra as esperanças em uma boa atuação de outro jogador nascido no Uruguai, De la Cruz.

Quem está recuperado e pode reaparecer na equipe titular é Everton Cebolinha, que deve formar um trio de ataque com Luiz Araújo e Pedro. Desta forma o Flamengo deve iniciar a partida decisiva com: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Allan, Gerson e De la Cruz; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Palestino e Flamengo com a narração de Luciana Zogaib, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: