Mapa interativo mostra bloqueios em rodovias do RS em tempo real

O governo do Rio Grande do Sul disponibilizou um mapa rodoviário interativo do estado que permite aos motoristas que precisam se deslocar entre os municípios acompanhar, em tempo real, a situação das rodovias estaduais e federais. O mapa mostra quais vias estão bloqueadas totalmente ou parcialmente interditadas em função das fortes chuvas que atingem a região. As inundações provocaram diversos danos em localidades do estado, como pistas submersas, quedas de pontes e de barreiras.

O mapa permite que os internautas cliquem no ponto desejado e confiram os dados. As informações são atualizadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a partir dos dados fornecidos pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) do estado, abrangendo também rodovias concedidas à iniciativa privada e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

Na manhã desta terça-feira (7), 95 trechos em 41 rodovias apresentavam bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes, o que aponta para uma ligeira melhora do cenário. Na segunda-feira (6), eram 102 trechos, em 58 rodovias com bloqueios totais e parciais.