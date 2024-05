América-MG x Vila Nova abre a 4ª rodada da Série B nesta quarta-feira

? Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) May 8, 2024

O Vila Nova, do técnico Márcio Fernandes, busca a primeira vitória fora de casa na Série B. No único jogo como visitante perdeu para o Sport por 2 a 0 na Ilha do Retiro, pela segunda rodada. Para a partida desta noite, o treinador poupará alguns jogadores, tendo em vista o jogo da volta das semifinais da Copa Verde, no próximo sábado (11), contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. Entre as ausências estão o atacante Alesson e os laterais João Vitor e Eric.