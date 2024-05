Thiago Monteiro bate francês Monfils na estreia do Masters Mil de Roma

Estreias desta quinta (9)

De volta à 13ª posição no ranking mundial, a paulista Beatriz Haddad Maia estreia em Roma, às 7h20 (horário de Brasília) desta quinta (9), contra a chinesa Xinyu Wang (20ª).

Às 8h40, a dupla do mineiro Marcelo Melo com o alemão Alexander Zverev disputam a primeira rodada contra a parceria do britânico Neal Shupski com o norte-americano Austin Krajicek.

A última estreia do dia será da dupla do paranaense Thiago Wild com o espanhol Sebastian Baez. A partir das 10h, eles encaram o polônes Hubert Hurkacz em parceria com o holandês Tallon Griekspoor.

Sexta (10) tem Luisa Stefani em quadra

A dupla da paulista Luisa Stefani com a holandesa Demi Shuurs disputa a primeira rodada de Madri contra as parceiras Giuliana Olmos (México) e Alexandra Panova (Rússia) às 6h de sexta (10).