TV Brasil transmite dois jogos da LBF neste final de semana

A TV Brasil exibe, ao vivo, duas partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa) neste final de semana: Corinthians x Sesi Araraquara nesta sexta-feira (10), às 21h; e Corinthians x AD Santo André, neste domingo (12), às 11h. Os confrontos entre as equipes paulistas valem pelo 2° turno da competição e serão disputados no ginásio poliesportivo Wlamir Marques, no Parque São Jorge, em São Paulo.

Participam da LBF neste ano 11 clubes e a TV Brasil é a única emissora em sinal aberto que transmite o campeonato.

Na primeira fase, todos os times já tiveram confrontos diretos. Nos duelos anteriores, as meninas do Corinthians entraram em quadra como visitantes e foram derrotadas. O Sesi Araraquara venceu as alvinegras por 81 a 60, enquanto a AD Santo André ganhou das rivais pelo placar de 86 a 81.