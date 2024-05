Wrestling: Giullia Penalber conquista vaga nos Jogos de Paris

? Time Brasil (@timebrasil) May 10, 2024

Esta será a primeira participação de Giullia em uma edição dos Jogos Olímpicos. Na seletiva para Tóquio 2020, a atleta brasileira ficou a apenas uma vitória da classificação, mas acabou sendo derrotada na semifinal da competição.

Agora, no pré-olímpicos disputado em Istambul, a carioca de 32 anos começou superando a italiana Aurora Belo, depois bateu Sezim Zhumanazarov, do Quirguistão. Por fim, na semifinal, que valia a classificação para Paris, a brasileira venceu Laylokhon Sobirova, do Uzbequistão. Como havia três vagas em disputa no pré-olímpico, as duas finalistas, Giullia e a russa Olga Khoroshavtseva, se garantiram nos Jogos Olímpicos sem a necessidade de um confronto final.