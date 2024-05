Amanda brilha e faz 3 em goleada do Palmeiras sobre Santos por 6 a 0

? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) May 11, 2024

O resultado representou a terceira vitória consecutiva das Palestrinas, enquanto o time da Vila Belmiro vive fase exatamente oposta: a terceira derrota seguida foi a segunda por diferença dilatada no placar, já que na sétima rodada o Santos foi atropelado pelo Flamengo por 7 a 0.

No outro duelo da tarde deste sábado (11), o Real Brasília derrotou o Atlético-MG por 3 a 1, no Defelê, com dois gols de Maria Dias e um de Ju Oliveira. Ju Pacheco descontou para o Galo. Com o resultado, a equipe da capital pulou para 10 pontos, em 11º, enquanto o time mineiro segue na lanterna, com apenas um ponto conquistado.