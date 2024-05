Brasileiro: Flamengo e Corinthians medem forças no Maracanã

? Corinthians (@Corinthians) May 10, 2024

Para esta partida o técnico português António Oliveira deve realizar algumas mudanças. A primeira será a saída do volante Raniele, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Além disso, o comandante do Timão não poderá contar com os lesionados Diego Palácios e Pedro Henrique. Quem deve retornar é o meio-campista argentino Rodrigo Garro.

Desta forma, o Corinthians deve entrar em campo com: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Paulinho, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Corinthians com a narração de Rodrigo Campos, comentários de Bruno Mendes e reportagem de Rodrigo Ricardo. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: