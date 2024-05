Flamengo afasta crise com vitória de 2 a 0 contra Timão no Brasileiro

A equipe do técnico Tite conseguiu controlar o restante do jogo e segurar o triunfo. Na próxima rodada, o Flamengo encara o Vasco, no clássico carioca, no sábado (18). No dia seguinte, o Corinthians recebe o Botafogo em São Paulo.

No entanto, antes disso, ambas as equipes têm compromisso pelas competições sul-americanas no meio da semana. Na terça (14), o Corinthians será o anfitrião diante do Argentinos Juniors, pela Copa Sul-Americana. No dia seguinte, pela Libertadores da América, o Flamengo recebe o Bolívar (Bolívia).