Sport faz 4 a 1 no Brusque e mantém 100% de aproveitamento na Série B

O gol do triunfo do Amazonas foi marcado aos 18 minutos do primeiro tempo, em bela jogada de Ênio, que avançou praticamente desde o meio-campo com a bola e finalizou na entrada da área com força. A bola bateu no travessão e entrou.

Com nove pontos, o Santos fecha a rodada na terceira posição, atrás de Sport e Goiás. O Amazonas, com quatro, é o 14º colocado.

Nos outros jogos deste sábado, o Guarani derrotou o Botafogo-SP por 2 a 0, em Campinas, com gols de João Victor e Luccas Paraizo, enquanto Operário e Ponte Preta empataram por 1 a 1 em Ponta Grossa, com Willian Machado abrindo o placar para os donos da casa e Dodô empatando para a Macaca aos 50 do segundo tempo.