Em mensagem do Dia das Mães, Lula se solidariza com vítimas das chuvas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou neste domingo (12) uma mensagem de Dia das Mães, em que cita a tragédia ambiental que atinge o Rio Grande do Sul desde o fim de abril e já matou ao menos 143 pessoas e deixou outras 806 feridas.

"Hoje eu quero homenagear todas as mães brasileiras, mas quero deixar uma mensagem especial de solidariedade para as mães do Rio Grande do Sul, vítimas de uma das maiores tragédias ambientais da história do Brasil. Vocês não estão sozinhas", disse o presidente em mensagem publicada nos canais de comunicação do governo.

Notícias relacionadas:

Lula acrescentou que "estamos juntos para recuperar e reconstruir o que foi destruído: cidades, casas, pontes e rodovias". Ele também citou as mortes na tragédia e exaltou a solidariedade entre os brasileiros.