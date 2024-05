Brasil encerra mundial de canoagem paralímpica com seis medalhas

A equipe brasileira de canoagem paralímpica fez uma grande campanha no Mundial da modalidade, que foi disputado em Szged (Hungria), com a conquista de seis medalhas (dois ouros, duas pratas e dois bronzes) e três vagas para a próxima edição dos Jogos Paralímpicos, que serão disputados em Paris (França) a partir do dia 28 de agosto.

Os títulos mundiais ficaram nas mãos do sul-mato-grossense Fernando Rufino, na VL2M 200 metros, e do piauiense Luís Carlos Cardoso, na KL1M 200 metros. Já Igor Tofalini (VL2M 200 metros) e Carlos Glenndel Moreira (VL1M 200 metros) garantiram as pratas. Enquanto os bronzes foram para Fernando Rufino (KL2M 200 metros) e Miqueias Elias Rodrigues (KL3M 200 metros).

"Estamos retornando ao Brasil com mais uma medalha. Isso mostra o nosso trabalho, dos nossos treinadores, fisioterapeutas e de toda a nossa equipe da canoagem brasileira, que vem nos acompanhando e dando esse suporte", declarou Igor Tofalini.