Flamengo decide futuro na Copa Libertadores diante do Bolívar

Jogando no Estádio Jornalista Mário Filho, o Flamengo apresenta ótimo retrospecto na Copa Libertadores. São 14 vitórias consecutivas e uma invencibilidade de 25 jogos. A última vez na qual o Rubro-Negro perdeu no Maracanã pela competição continental foi em 2019, para o Peñarol (Uruguai), quando ainda era treinado por Abel Braga.

Além do Bolívar, a chave do Flamengo conta ainda com o Palestino (Chile) e o Millonarios (Colômbia). Apenas duas equipes avançam às oitavas de final da competição continental.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Bolívar com a narração de Luciana Zogaib, comentários de Waldir Luiz e reportagens de Bruno Mendes e Rodrigo Ricardo. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: