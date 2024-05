SpikeVax: DF começa a aplicar nova dose contra a covid-19

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal começa a aplicar, nesta quarta-feira (15), a vacina contra a covid-19 SpikeVax, da farmacêutica Moderna. Os imunizantes se destinam a crianças de até 4 anos, conforme calendário de rotina, e como dose de reforço para os seguintes grupos prioritários:

pessoas com 60 anos ou mais;

pessoas que vivem em instituições de longa permanência;

pessoas imunocomprometidas;

gestantes e puérperas;

trabalhadores da saúde;

pessoas com deficiência permanente;

pessoas com comorbidades;

pessoas privadas de liberdade;

adolescentes cumprindo medidas socioeducativas;

funcionários do sistema de privação de liberdade;

ribeirinhos;

quilombolas;

indígenas.

Em nota, a Secretaria de Saúde destacou que, independentemente do número de doses prévias contra a covid-19, todos que pertencem aos grupos prioritários devem tomar uma dose ao ano da SpikeVax. No caso de pessoas com mais de 60 anos, imunocomprometidos e gestantes ou puérperas, a orientação é receber uma dose a cada seis meses.