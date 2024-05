Brasil bate Coreia do Sul e encara EUA nesta sexta na Liga das Nações

? Vôlei Brasil (@volei) May 16, 2024

No duelo desta quinta (16), a ponteira Ana Cristina, que já fora destaque na estreia contra o Canadá, voltou a ser a maior pontuadora diante das sul-coreanas, ao totalizar 18 pontos. Aos 20 anos, a atleta foi escolhida no mês passado como melhor ponteira da Liga Turca, jogando pelo clube Fenerbahçe. Referência no vôlei, a Turquia é a atual campeã da Liga das Nações Feminina. A competição, com as 16 seleções mais bem ranqueadas no mundo, é o última grande preparação do time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães a Olimpíada de Paris. O Brasil competirá nos Jogos tanto com a seleção feminina quanto com a masculina.

As relacionadas que entraram em quadra contra as sul-coreanas foram as levantadores (Macris, Roberta), as opostas (Kisy e Tainara), as ponteiras (Ana Cristina, Gabi, JúIia Bergmann, Helena), as centrais (Carol, Diana, Júlia Kudiess, Luzia), e as líberos (Natinha e Nyeme). Outras quatro jogadoras - Lorene (oposta), Pri Daroit e Rosamaria (ponteiras) e Thaísa (central) - estão inscritas na competição e podem entrar em quadra até o fim da primeira semana da LNV.

As brasileiras buscam um título inédito na Liga das Nações, após tropeçarem em três finais (2019, 2021 e 2022), ficando com o vice-campeonato. Na edição do ano passado, a seleção foi eliminada nas quartas de final.