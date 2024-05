Baixa do Guaíba revela destruição e prejuízo em Porto Alegre

"Eu tinha vários livros em casa e eu esqueci de levantá-los quando saí daqui. Quando eu fui lembrar, já não tinha como entrar", disse o geólogo Evandro Oliveira. O motorista Joel Vargas não escondeu sua frustração diante dos prejuízos. "Tudo é lixo. Tudo quebrado, tudo demolido. Não se aproveita nada".

Notícias relacionadas:

A aposentada Marlene de Souza também lamentou a perda de seus pertences. "Está tudo com gosto, cheiro de esgoto, tudo podre".

Com a redução no nível da água, um novo exército entra em operação. São centenas de homens e mulheres com uma única missão: retirar das ruas toneladas de lixo e de lama.